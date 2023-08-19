Trendyol Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Konyaspor: 1
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Moreno’un ceza alanı sol çaprazdan sert şutu yandan auta çıktı.
58. dakikada sağ kanattan Bytyqi’nin köşe atışında ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşu dışarı gitti.
59. dakikada ceza alanı içinde Cicildau, Fredy’nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
61. dakikada Cikalleshi, yerden vuruşla penaltı atışını gole çevirdi. 0-1
65. dakikada Bytyqi’nin pasıyla topla buluşan Van De Streek’in vuruşu defansa çarptıktan sonra kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.
87. dakikada Holtmann’ın sağ kanattan ceza sahası arka direğe doğru ortasında Güray Vural’ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
Hakemler: Ali Şansalan, Gökhan Bilir, Caner Özaral
Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Erdal Rakip dk. 74), Kaluzinski, Erdoğan (Holtmann dk. 63), Bytyqi (Milosevic dk. 74), Sam Larsson (Van De Streek dk. 61), Assombalonga
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Erkan Eyibil, Ufuk Akyol, Mert Yılmaz, Ege Bilsel
Teknik Sorumlu: Jao Carlos Tralhao
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Oğulcan (Bruno Paz dk. 72), Michalak (Kahraman Demirtaş dk. 90+3), Moreno (Muriç dk. 72), Yunus Mallı (Cicaldau dk. 59), Cikalleshi
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş,Nio Rak, Mehmet Ali Büyüksayar Çağdaş Şendur
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Cikaleshi (dk. 61 pen.) (Konyaspor), Güray Vural (dk. 87) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Kaluzinski, Veysel Sarı (Antalyaspor), Ahmet Oğuz, Bruno Paz (Konyaspor)