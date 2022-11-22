Trendyol satıcıları Kasım kampanyalarına hazır

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’leri dijitalleştirerek daha çok müşteriye ulaşmalarına ve işlerini büyütmelerine destek oluyor. Teknoloji, pazarlama, finansman, operasyon ve eğitim gücüyle satıcılarının her zaman yanında oluyor.

Trendyol, e-ticarette özel bir dönem olan Kasım ayındaki “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarına çalışanları, yüz binlerce satıcısı, operasyon ve dağıtım ekipleri ve kargo şirketleriyle birlikte hazırlandı. Müşteri memnuniyeti odağında satıcılarıyla birlikte büyümeyi hedefleyen Trendyol, bu Kasım’da da yarattığı ek istihdam ve yenilikçi uygulamalarla ekosisteme katkısını sürdürürken hem satıcılarına hem müşterilerine en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Satıcılar, ‘Trendyol Çözüm Ortağım’ ile kampanyalara hazırlanıyor

Trendyol, satıcılarının bu kampanyalarda faydalanabilmesi için ‘Çözüm Ortağım’ uygulaması ile avantajlı fırsatlar sunuyor. Satıcılar, ‘Çözüm Ortağım’ ile kutu, ambalaj, kargo poşetlerini indirimli alabiliyor, ürünlerinin fotoğraf çekimleri ve tanıtım videoları için ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanabiliyor. 5 ay boyunca Trendyol E-Faturam’ı sınırsız ve ücretsiz kullanabilen satıcılar, Kasım ayına hazırlanmak, nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve işlerini büyütmek için sunulan finansal desteklerden faydalanabiliyorlar.

Avantajlı e-ticaret entegrasyon paketleri ile satış operasyonlarını uçtan uca yönetebilen satıcılar, Trendyol Çözüm Ortağım ile lojistik ve depolama süreçlerinde de iş verimliliğini artıracak çözümlere ulaşabiliyor. Dijital pazarlama fırsatlarının da sunulduğu ‘Çözüm Ortağım’da satıcılar, bu fırsatlardan yararlanarak görünürlüklerini artırabiliyor. 50’nin üzerinde çözüm ortağının bu döneme özel sağladığı avantajlardan faydalanabilen satıcılar, Kasım dönemine hazır girerek satışlarını artırabilme fırsatı yakalıyor.

Trendyol’daki danışmanlar anlık verilerle satıcıları bilgilendiriyor

Trendyol, satıcılarını dijitalleştirerek, işlerini büyütmelerini sürekli olarak destekleyen geliştirmeler yapıyor. Öncelikli olarak platforma katılan her satıcı, atanan özel e-ticaret danışmanları tarafından süreçler, operasyon ve performansları konusunda düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Trendyol’un Satıcı Paneli’nde Raporlar ekranında yer alan Canlı Performansım özelliği ise satıcılara kendi performanslarını gerçek zamanlı görüp buna uygun aksiyon alma avantajı sağlıyor. Trendyol satıcıları, Canlı Performansım ile en çok satan ürünlerine ve bu ürünlerin satış performanslarına anlık olarak hızlı bir şekilde ulaşabiliyor.

E-ticarette Türkiye’de bir ilk olan ve satıcılara dijital dünyada pozitif etki sağlayan Canlı Performansım ile satıcılar performanslarını sürekli ve kolay bir şekilde takip ederek, aksiyon almaları gereken noktaları tespit edebiliyor.

Satıcıların sistemdeki verilerden çıkardığı analizlere göre, satışlarını artırması gerektiğinde yeni kampanyalara katılma veya indirim oluşturma ya da en çok satan ürünlerde stokları güçlendirme gibi çalışmalarla da verilerini yönetmesi mümkün. Satıcılar, anlık performansını, bir önceki günün aynı saati ile karşılaştırıp satış artırıcı aksiyonlar alabiliyor, çok satan ürünlerine stok ekleyebiliyor.

Satıcılara bugüne kadar 3.300 saat eğitim verildi

Sahip olduğu bilgi ve deneyimi paylaşarak Türkiye’nin dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan Trendyol, satıcılarının e-ticaret adaptasyonuna katkı sağlamak amacıyla kurduğu eğitim platformu Trendyol Akademi ile satıcılarının e-ticaret gelişimini destekliyor. Satıcılar, Trendyol Akademi’de satış artırma, dijital pazarlama ve kampanya yönetimi, e-ticaret, depo ve operasyon yönetimi gibi konularda yüzlerce eğitime ve içeriğe ulaşıyor, canlı yayınlara ve konferanslara ücretsiz katılabiliyor. Trendyol, sadece 2021 yılında 100 bin satıcıya 1.300 saat eğitim vererek e-ticaret gelişimlerine katkı sağladı.

Neden Trendyol’da satıcı olmalısınız?

Aynı gün içinde ücretsiz olarak mağazanızı açabilir, kolayca tasarlayıp yönetebilirsiniz. Trendyol.com/mağazaadı şeklinde bir internet sitesi sahibi olursunuz. Trendyol’da satıcı olmak ve mağaza açmak tamamen ücretsiz.

Size özel e-ticaret danışmanınız ile süreçler, operasyon ve performanslar konusunda bilgilenirsiniz.

Kullanıcı dostu satıcı paneli ile Türkiye’de en çok satan ürünleri görerek, satış artırıcı ve operasyon geliştirici aksiyonlar alabilirsiniz.

Sınırsız adette ürünü platform üzerinden ücretsiz olarak satışa sunabilirsiniz.

Yüzde 5’ten başlayan uygun komisyon oranlarıyla ürünlerinizi satarken, kampanya dönemlerinde Trendyol’un sunduğu özel desteklerden faydalanabilirsiniz.

Trendyol’un pazarlama gücü ile satışlarınızı artırırsınız.

Trendyol’da öne çıkarmak istediğiniz ürünlerin kendi seçtiğiniz bütçe ve süreler dahilinde pazarlamasını yapabilirsiniz.

Kampanyalara katılma, kendi kampanyanızı oluşturma, müşterilere indirim kuponları gönderme gibi promosyon araçlarıyla satışınızı artıracak aksiyonlar alabilirsiniz.

Kadın girişimcilere ve kadın üretim kooperatiflerine özel faydalar sunan Güçlü Kadınlar Programı’na dahil olabilirsiniz. Detaylı bilgi için: trendyol.com/s/guclu-kadinlar-programi

Trendyol E-Faturam ile fatura süreçlerini dijitalleştirebilir, ilk fatura paketlerini satın aldıktan sonra ilk 5 ay ücretsiz ve sınırsız sayıda fatura oluşturabilirsiniz.

Bankalarla yapılan özel anlaşmalar sayesinde ise havale, eft, personel maaş desteği gibi konularda avantajlı bankacılık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

Avantajlı fiyatlarla ürün fotoğraf çekimi, araç kiralama, kargo gönderimi, kutu ve ambalaj tedariği sağlarken, akaryakıt alımında indirim sunuluyor. Eylül ayında Shell ile hayata geçen akaryakıt indirimden 10 bin satıcı yararlanırken, satıcılara sağlanılan akaryakıt indirimi toplam 1 milyon TL’ye ulaştı. Siz de bu satıcılardan biri olabilirsiniz.

Trendyol Akademi’deki yüzlerce kayıtlı eğitime ve hafta içi her gün canlı yayınlara katılabilir; her perşembe gerçekleştirilen İş Ortağı Buluşmaları ile Trendyol ve e-ticaret süreçlerinde en güncel gelişmelere hakim olabilirsiniz.

Kasım kampanyaları neden önemli?

Hem satıcıların hem müşterilerin heyecanla beklediği yılın en büyük kampanya dönemi olan Kasım yaklaşıyor. Bu ay boyunca e-ticarette hareketli bir dönem yaşanacak. Trendyol, 300 binden fazla satıcı ve 30 milyonu aşan müşterisi ile büyük bir ekosisteme sahip. Trendyol’un en büyük önceliği ise tüm ekosistemi büyüterek, pozitif etkiyi artırmak. Trendyol’un iş ortağı olan Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’ler için ayrı bir öneme sahip olan kasım kampanyaları ile milyonlarca müşteri ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılarken, satıcılar da daha fazla satış yapıyor, işini büyütüyor. Her yıl düzenlenen kasım kampanyaları ile ekosistemi daha da büyütmek için teknolojik altyapısını geliştiren Trendyol, aynı zamanda yarattığı ek istihdam ve satıcılarının artan iş hacimleri ile de Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor. Yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” kampanyalarında Trendyol pazaryeri modeli ile geçen kasımda 112 bin farklı satıcının 63 milyon ürünü müşterilerle buluştu. Bu dönemde kampanyalı ürünlerin satışları normal günlere göre 6 kat artarken anlık 2.1 milyon müşteri ziyareti ve 1.5 milyar toplam ziyaret gerçekleşti.. Türkiye’deki yerli üreticileri Avrupa’daki müşterileriyle buluşturan Trendyol’un yurt dışı operasyonlarında aldığı sonuçlar da başarılı oldu. Başta Almanya, Hollanda, İtalya olmak üzere 19 farklı Avrupa ülkesinde, 50 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.

Trendyol satıcılarıyla ilgili dikkat çeken veriler

Bağımsız araştırma kuruluşu Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) tarafından gerçekleştirilen “Trendyol’un Türkiye Ekonomisine Etkileri” araştırmasının sonuçlarına göre Trendyol ile çalışmaya başlayan satıcıların;

Yüzde 85’i cirosunu büyüttüğünü,

Yüzde 68’i istihdamını artırdığını,

Yüzde 93’ü şirket performansını artırdığını,

Yüzde 87’si tüketicisini ve pazarını daha iyi tanıdığını,

Yüzde 83’ü müşteri deneyimini iyileştirdiğini,

Yüzde 89’u yeni bölgelere ve müşterilere ulaştığını

Yüzde 87’si satış ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirdiğini belirtti.

Trendyol üzerinden gerçekleşen ticaret hacminin %70’ini yerli ürünler oluşturdu.

83 bin satıcı ise Trendyol’da satışa başladıktan sonra daha önce satmadığı bir ürünü Türkiye’de üretti.

Satıcı olmak çok kolay

Trendyol ile e-ticarete adım atarak milyonlarca müşteriye ulaşmak isteyen işletmelerin yapması gerekenler şöyle:

Trendyol.com adresinden başvurusunu online olarak gerçekleştiren işletmelerin, Trendyol’un değerlendirmesi ve onayı sonrasında satıcı paneline giriş yaparak, gerekli bilgi ve belgeleri yüklemeleri gerekiyor.

Trendyol tarafından bilgi ve belgelerin kontrolü sağlandıktan sonra işletmeler ürünlerini yüklemeye başlıyor.

Yüklenen ürünler Trendyol tarafından kontrol edildikten sonra işletmeler ürünlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturabiliyor.