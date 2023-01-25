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Dünya Trende dehşet! Ölüler ve yaralılar var
Dünya

Trende dehşet! Ölüler ve yaralılar var

Almanya'da yolcu treninde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-25 23:44:00 -
Trende dehşet! Ölüler ve yaralılar var

Almanya’da yolcu treninde bıçaklı saldırı düzenlendi. Kiel-Hamburg seferini yapan yolcu treninin Brokstedt İstasyonuna yaklaştığı sırada düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandığı bildirildi. Saldırganın, polis tarafından gözaltına alındığı açıklanırken, saldırganın kimliği hakkında bilgi paylaşılmadı. Saldırının ardından Brokstedt'teki tren istasyonunun çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, istasyon birkaç saatliğine ulaşıma kapatıldı. Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganın yabancı uyruklu olduğu ifade edildi.

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