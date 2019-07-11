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Tren Turizmi için Kültür ve Turizm Bakanlığından tam destek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret ederek, Tren Turizmi projesi ile ilgili bilgi verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
Tren Turizmi için Kültür ve Turizm Bakanlığından tam destek

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’u ziyaret ederek, Tren Turizmi projesi ile ilgili bilgi verdi.


Acar, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak “Kömüre Giden Demiryolu Projesine” büyük önem verdiklerini ve projenin hayata geçmesi için Ajans olarak 2016 yılından itibaren çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurguladı.


Acar’ın Zonguldak-Karabük hattı üzerinde gerçekleştirilecek olan lansmana davetlerini iletmesi ve projenin hayata geçirilmesi konusunda destek istemesi üzerine Yavuz, “Kömüre Giden Demiryolu Projesi önemli bir proje ve gerekli fiziki şartların sağlanması durumunda projenin bölgeye önemli faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte projenin takipçisi olacağız. Her zaman destek vermeye de hazırız” dedi.


"Batı Karadeniz Bölgesi için tren turizmi çok önemli"


BAKKA Genel Sekreter Vekili Elif Acar, konuşmasında şunları söyledi: “Batı Karadeniz Bölgesinin mevcut turizm ve kültür potansiyeli ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması amacıyla Ajansın 2016 yılında Kömüre Giden Demiryolu - Tren Turizmi Projesi Araştırma Raporu ve Tanıtım Kataloğu hazırlandı. 2017 yılında da araştırma raporunun son bölümünde yer verilen farklı alternatiflerden bir tanesi seçilerek ‘Kelebeğin Rüyasına Yolculuk’ ismiyle bir tur organizasyonu gerçekleştirildi. Tur organizasyonuna sosyal medya fenomenleri, yerel rehber, TÜRSAB yetkilileri, tur acenteleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile özel sektör işletmelerinden temsilciler davet edildi. 2018 yılında da projenin hayata geçmesi için çeşitli kurum kuruluşlarla bilgilendirme ve tanıtım toplantıları yaptık. 2019 yılında sürdürülebilir tanıtım sağlanması amacıyla Yeşil Rota’ konsepti ile internet sitesi ve sosyal medya hesapları oluşturduk ve çeşitli tanıtım materyalleri hazırlandı. Eylül ayı içerisinde de projenin kamuoyunda bilinirliğinin arttırılması ve Batı Karadeniz Bölgesine düzenli olarak tren turlarının gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla geniş katılımlı bir tanıtım organizasyonu planlıyoruz. Organizasyon için Devlet Demiryolları ile işbirliği içindeyiz. Türkiye’de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlere de yaymak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan gibi 5 yeni tren turizmi rotalarına Batı Karadeniz Bölgesinin de bu dâhil edilmesinin arzu ediyoruz.”


"Kömüre giden demiryolu projesinin takipçisiyiz"


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bakanlık olarak Turistik Doğu Ekspresinin hayata geçmesi için büyük çaba gösterdiklerini ve bu çabaların karşılığını almaya başladıklarını açıkladı.


Turizm destinasyonlarında ve noktalarında kendine özgü özelliklerini ve deneyimini sunan projelerin ön plana çıktığını, Bakanlık olarak bu nitelikteki projelere sahip çıkıp destelediklerini ifade eden Özgül, Kömüre Giden Demiryolu Projesinin de önemli bir proje olduğunu, gerekli fiziki şartların sağlanması durumunda projenin bölgeye önemli faydalar sağlayacağını ve bundan sonraki süreçte projenin takipçisi olacaklarını açıkladı.


Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kömüre Giden Demiryolu Projesi Yeşil Rota konsepti ile tanıtım organizasyonu için de İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri vasıtasıyla gerekli desteğe hazır olduklarını belirtti.


Toplantının sonunda Sayın Acar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Özgül Özkan Yavuz’a çeşitli yöresel hediyeler takdim ederken Eylül ayında gerçekleştirilecek organizasyon için Yavuz’u bölgeye davet etti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 09:31
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