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Spor Transferin son günü Juventus bombayı patlattı
Spor

Transferin son günü Juventus bombayı patlattı

Juventus İtalya Serie A ekibi Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'yı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 03:19:00 -
Transferin son günü Juventus bombayı patlattı

İtalya Serie A ekibi Juventus transferin son günü önemli bir transfer yaptı. Juventus, Fiorentina forması giyen Federico Chiesa'yı kadrosuna kattı.

Kiralık futbolcu olarak Juventus'a imza atan Chiesa, 2 yıl boyunca kiralık olarak oynayacak. Juventus, Fiorentina'ya ilk yıl için 3 milyon euro, ikinci yıl da 7 milyon euro verecek.

Şayet Juventus ikinci yılın sonunda Chiesa'yı satın almak isterse 40 milyon euro + 10 milyon euro ödeme yapacak.

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