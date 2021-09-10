Transferin neden olmadığı ortaya çıktı!

Benfica teknik direktörü Jorge Jesus, Gedson Fernandes'in neden Galatasaray'a vermek istemediklerini anlattı.

Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve sarı-kırmızılıların yeniden kadrosuna katmak için uğraş verdiği Gedson Fernandes için Benfica teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Gedson'u neden Galatasaray'a vermek istemediklerini şu cümelelerle ifade etti:

"Gedson'un Benfica'da gelişebilecek potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden gitmesine izin vermedik. Ayrıca, Gedson da Benfica'da kalmak istedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor."

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 18 resmi maça çıkan Gedson Fernandes 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.