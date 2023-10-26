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Yerel Tramvayın çarptığı yaya yaralandı
Yerel

Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-10-26 20:22:00 -
Tramvayın çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada tramvayın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan yabancı uyruklu yayaya, seyir halindeki tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya yere yığıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansa alınarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle, yaklaşık yarım saat aksayan tramvay seferleri yolun açılmasıyla kaldığı yerden devam etti. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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