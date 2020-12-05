Trakya'nın verimli toprakları çiftçinin yüzünü güldürüyor

Trakyalı çiftçi, 5 Aralık Dünya Toprak Günü'ne de yeni umutlarla giriyor.

Yılda en az iki ürün elde edilebilen tarım arazilerinde Ekim ve Kasım aylarında hemen her tarlada hararetli bir çalışma yapıldı. Tarım arazileri traktörlerle sürüldükten sonra tırmıklandı. Toprağın tavaya getirilmesinin ardından büyük umutlarla toprakla buluşturulan buğday tohumları bu günlerde büyümeye başladı.

Yeşile dönmeye başlayan buğday, Temmuz ayında olduğu gibi hasat edilecektir. Nisan ayında Trakya'nın "sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçeği ekimi yapılacak. Pirinç, mısır, kanola, lavanta, aronia ve yem bitkileri de belli dönemlerde ekilecektir.

"Pandemi döneminde toprak ve tarımın önemini gördük"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan yaptığı açıklamada, toprağın insan yaşamının vazgeçilmezi ve çiftçilerin geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Şaylan ayçiçeği denilince ilk akla gelen ürünün verimli olduğunu belirten Trakya, Türkiye'nin ayçiçeğinin yüzde 70'inin karşılanması ihtiyacının olduğunu belirtti.

Trakya toprakları ve Türkiye için önemine işaret eden Şaylan, "Dünya bir ülkenin baş mücevheri. Pandemi dönemi zemini ve tarımın önemini gördük. Trakya'daki tarım kamu arazilerinin yüzde 99'u ekildi. Toprak bizim her şeyimizdir, insanlık yeryüzünü yok ederdi. Herkes oturup düşünmeli. "dedi.

Dünyada sanayi ve kentleşmeyle birlikte verimli toprakların oluşması için yüzyıllar geçmesi gerektiğini, verimli toprakların azaldığını belirten Şaylan, "Salgınlar ve depremlerle birlikte Trakya cazibe merkezi haline geldi.

İnsanlar Trakya'ya akın ediyor. azalır. bahçe, evler yapılıyor. "ifadelerini kullandı.

Kentleşme ve sanayileşme sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Şaylan, şunları söyledi:

"Her yıl binlerce dönüm verimli birinci ve ikinci sınıf tarım arazisini konut, sanayi ve turizm inşaatı, otoyol inşaatı ile kaybediyoruz. Bunlara bir son vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde yarın ertesi gün ekmeğe bakamayız. Toprak kirliliğine kimse aldırış etmiyor ve biz gözle göremiyoruz, ancak bizzat toprak kirliliği yaşayan üreticileriz. "

"Yeşeren buğday, umutlarımızı da yeşillendiriyor"

Çiftçi Turgut Çamlı, Trakya'nın verimli topraklara sahip olduğunu belirtti.

Bir ay önce toprakla buluşturdukları buğdayın büyümeye başladığını anlatan Çamlı, "Yeşeren buğday da umutlarımızı yeşillendiriyor. Tarlalardaki ürünlere çocuklarımız gibi bakıyoruz. Toprağımız çok kaliteli, yani Ürünlerimiz yüksek kalitede. Trakyalı çiftçiler olarak gerçekten şanslıyız. Çünkü topraklarımız inanılmaz derecede bereketli. "Genelde ektiğimiz ürünlerden iyi verim alıyoruz. Bu yıl iyi yağışlar olursa, iyi verim alacağız. "