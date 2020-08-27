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Aktüel Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor
Aktüel

Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor

Meteoroloji "güneş çarpmasına" karşı vatandaşları uyardı

Yeniakit Publisher
2020-08-27 16:56:52 -
Trakya'da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor

EDİRNE (AA) - Trakya'da hava sıcaklıklarının yarından itibaren bir hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik uyarıya göre, bölge genelinde hava sıcaklıklarının 4 ile 8 derece artacağı öngörülüyor.

Yarından itibaren bir hafta boyunca etkili olacak sıcak havanın etkisiyle sıcaklıkların Edirne'de 37-38, Kırklareli'nde 33-35, Tekirdağ'da 29-31 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Güneş çarpmasına karşı vatandaşların dikkatli olmasının istendiği uyarıda, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatlerinde başta
yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarının önem arz ettiği vurgulandı.



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