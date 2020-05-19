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Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:38:25 -
Trakya'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Edirne'de, cadde ve sokaklar boş bir görüntü oluşturdu. Selimiye Meydanı ve girişi kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde düne göre sakinlik yaşanıyor. Polis ekipleri caddede ateş ölçümünü sürdürüyor.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de cadde ve meydanlar boş kaldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili dolayısıyla kentte vatandaşların büyük bölümünün "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlendi.

Özgürlük ve Demokrasi ile Cumhuriyet meydanlarında zaman zaman araç trafiği yaşanıyor.

Tekirdağ'da cadde ve sokaklar sakin günlerinden birini yaşıyor.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi'nde ise zaman zaman araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

Sokağa çıkanların, büyük oranda sosyal mesafe kuralına uyduğu ve maske taktığı gözleniyor.




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