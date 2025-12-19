  • İSTANBUL
Yerel Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu
Yerel

Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu

Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu

Ülke genelinde düzensiz göçmen operasyonu devam ediyor. Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kırklareli'nde de güvenlik güçleri denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

