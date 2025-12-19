Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu
Ülke genelinde düzensiz göçmen operasyonu devam ediyor. Edirne ve Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Trakya’da düzensiz göçmen operasyonu düzenlendi. Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 9 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri denetimlerinde 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.