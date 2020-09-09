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Aktüel Trakya Üniversitesi bazı fakültelerinde karma diğerlerinde uzaktan eğitim kararı aldı
Aktüel

Trakya Üniversitesi bazı fakültelerinde karma diğerlerinde uzaktan eğitim kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 09:36:26 -
Trakya Üniversitesi bazı fakültelerinde karma diğerlerinde uzaktan eğitim kararı aldı

EDİRNE (AA) – Trakya Üniversitesinin (TÜ) 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

Üniversite senatosunda Kovid-19 küresel salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkileri görüşüldü.

Toplantıda yeni akademik yılın güz döneminde büyük oranda uzaktan eğitim modeli uygulanmasına karar verildi.

Karara göre, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri (hemşirelik bölümleri) fakülteleri ile Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulunda (hemşirelik bölümü) hibrit (karma) eğitim modeli uygulanacak.

Diğer fakültelerin tamamında ise güz döneminde uzaktan eğitim modeli ile eğitim yapılacak.

Senato yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanacak eğitim modeli kararını ise enstitülere bıraktı.

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