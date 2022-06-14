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Yaşam Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!
Yaşam

Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 16:54:00 -
Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat!

YENİ AKİT  ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Trakya kesiminde gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya'da halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın batı, Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

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