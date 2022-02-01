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Yerel Trakya alarmda! Sağanak yağış Edirne’den giriş yaptı!
Yerel

Trakya alarmda! Sağanak yağış Edirne’den giriş yaptı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya için yaptığı 'şiddetli yağış' uyarısının ardından Edirne'de öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:21:00 -
Trakya alarmda! Sağanak yağış Edirne’den giriş yaptı!

İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi’nin Trakya için uyarısını yaptığı sağanak, öğleden sonra kentte başladı. Aralıklarla hızlanan yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerine ve saçak altlarına sığındı. Cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu. Trafikte aksamanın olmadığı kentte yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin açıklamasında ise yağmurun yarın yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bırakacağı belirtildi. Açıklamada, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışların neden olabileceği ulaşımda aksama, su baskını, yıldırım, sel gibi durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. (DHA)

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