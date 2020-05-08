  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 20:42:49 -
Traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi ağır yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Çiriştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Halil Topal (63) sürücülüğünü yaptığı 33 PE 139 plakalı traktörü ile kendisine ait üzüm bağında gezdi. Bir süre sonra Halil Topal, traktörünü park ederek araçtan indi. İddiaya göre, bağın yamaç olmasından dolayı kendiliğinden hareket eden traktörü durdurmak isteyen Halil Topal, traktörün lastikleri altında kaldı. Traktörün altında kalan Topal’ı Tarsus İtfaiye ekipleri çıkardı. Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Halil Topal’ın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı