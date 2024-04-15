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Gündem Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Traktör kazasında yine can kaybı
Gündem

Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Traktör kazasında yine can kaybı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 18:39:00 -
Traktörlere koruma çerçevesi zorunluğu getirilsin: Traktör kazasında yine can kaybı

İlçeye bağlı Kayı köyünde 43 DR 901 plakalı traktörünün arkasına bağladığı ilaç pompası ile köy dışındaki tarlasına ilaçlamaya giden 57 yaşındaki Mehmet Samur, Sarıçal mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün ters dönerek devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.

 

Kütahya’nın Emet ilçesi Kayı köyünde devrilen traktörün altında kalan Mehmet Samur isimli çiftçi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Kayı köyünde 43 DR 901 plakalı traktörünün arkasına bağladığı ilaç pompası ile köy dışındaki tarlasına ilaçlamaya giden 57 yaşındaki Mehmet Samur, Sarıçal mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün ters dönerek devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan 2 çocuk babası Mehmet Samur’un, yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri incelemesinin ardından Samur’un cansız bedeni, Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yetkililer, çiftçilere can güvenlikleri için traktörlerine koruma çerçevesi taktırmalarını tavsiye ediyor.

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