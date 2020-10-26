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Gündem Traktörle çekici çarpıştı! Bir kişi hayatını kaybetti
Gündem

Traktörle çekici çarpıştı! Bir kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölürken, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 01:44:00 -
Traktörle çekici çarpıştı! Bir kişi hayatını kaybetti

Durmuş Gök idaresindeki 07 EB 251 plakalı çekici, Konya'da Seydişehir-Bozkır kara yolunun 5'inci kilometresindeki Kesecik mevkisinde, Ahmet Kök yönetimindeki 42 K 4125 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada traktörden düşen Ahmet Kök, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlemeyen bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan traktördeki Kök'ün eşi Betül Cömert Kök ve kamyon sürücüsü Gök, Seydişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ahmet Kök'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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