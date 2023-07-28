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Yerel Traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Yerel

Traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-07-28 11:51:00 -
Traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İzmir-Uşak kara yolu Sirge Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

 İzmir-Uşak kara yolu Sirge Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir-Uşak karayolu Sirge köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E.B. (34) idaresindeki 42 AJP 836 plakalı otomobil, N.A. (59) idaresindeki 45 K 8452 plakalı traktöre arkadan çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan araç sürücüleri ve yolcu olarak bulunan İ.B. (70) ve F.B. (66) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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