Traktör gölete devrildi: 8'i çocuk 15 ölü
Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Uttar Pradeş eyaletinde bir traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete uçtu.
Gölete ters dönen taktör çamurlu suya battı, römorkta bulunan 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bazlarının da kayıp olduğu belirtildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışması başlattı.
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)