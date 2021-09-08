Tragger otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

Bursa’da Tragger firması tarafından aynı isimle imal edilen, yakıttan yüzde 85 tasarruf sağladığı belirtilen, içten yanmalı motorlara göre daha az parça barındırıp bakım giderleri açısından avantaj sağlayan araçlar, söz konusu özellikleriyle büyük ilgi görüyor. Fabrikalar, depolar, havaalanları, kampüsler ve limanlar gibi alanlarda yük ve insan taşımaya yönelik olan, seri üretimi devam eden araçlar, Türk start-up’ı Tragger’in Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisinde üretiliyor. Halihazırda elektrikli versiyonlarıyla birçok ülkeye ihraç edilen Tragger Pro serisi araçların, 4. seviye otonom hale getirilmesine ilişkin çalışmalar da Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde devam ediyor.

Mobilite alanında kurgulandı

Tragger kurucu ortaklarından Saffet Çakmak, Tragger araçlarının geleceğin sürdürülebilir ulaşım teknolojileri ve yeni nesil mobilite alanında kurgulandığını, tamamen Türkiye’deki mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştirildiğini bildirdi. Araçlardaki yerlilik oranının 65’in üzerinde olduğunu belirten Çakmak, “Böyle bir araç ortaya çıkarabilmek için 200 bin saatlik tasarım ve mühendislik yapmışız. Bunu da içine koyduğunuz zaman şu anda araçlar yüzde 75-80 yerlidir. Yakında otonom özelliklerini kazandırarak Türkiye’de üretilmeyen bazı komponentleri de geliştirerek zannediyorum 2-3 yıl içerisinde yüzde 85 gibi bir yerliliği ülkemize kazandırmış olacağız” dedi.

Geri sayım sürüyor

Projenin ortaklarından FEV Türkiye Genel Müdürü Taner Göçmez ise “Şu an geldiğimiz noktada aracın son test sürüşlerini 2022’nin ilk çeyreğinde yapmayı planlıyoruz. 2022’de de umuyoruz ki Tragger, ihracatına otonom bir şekilde devam edecek ve ülkemizin bayrağını dalgalandıracak” dedi.