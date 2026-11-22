Sağanak Kulp’u vurdu! Yollar kapandı, 400 hayvan mahsur kaldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır Kulp'ta etkili olan sağanak yağış, dere taşkınları ve heyelana neden oldu. Bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapanırken, Narlıca mevkisinde yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı.
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kulp ilçesi genelinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına, yol çökmelerine ve ulaşımda aksamalara yol açtı. İlçeye bağlı Yaylak Mahallesi ile Alaca köyü ulaşıma kapanırken, Baloğlu grup köy yolunda da araç geçişleri durdu. Narlıca mevkiinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan hayvanların tahliyesi, yolların açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.