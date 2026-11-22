Kıyafetine karıştı diye babasını boğazından iki kez bıçaklamıştı! 17 yaşındaki kız tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıyafetine karıştığı için babasını boğazından iki kez bıçaklayan 17 yaşındaki kız tutuklandı. Ağır yaralanan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu, hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Feci olay, 18 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde meydana geldi. O.Ş. (41) idaresindeki otomobilde sürücü ile arka koltukta oturan kızı B.Ş. (17) arasında kıyafet meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş., çantasından çıkardığı bıçakla arka koltuktan uzanarak babasını boyun ve boğaz bölgesinden iki kez bıçakladı. Ağır yaralanan O.Ş., ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan B.Ş. ise, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. B.Ş., öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.