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Yerel Trafikte tehlikeli anlar! Kapısı açık halde seyretti
Yerel

Trafikte tehlikeli anlar! Kapısı açık halde seyretti

Yeniakit Publisher
2023-12-11 22:39:00 - 2023-12-11 22:44:44

Gaziantep’te İpekyolu karayolu üzerinde ilerleyen otomobilin kapısının, arka koltuğa konulan yük nedeniyle açık olduğu görüldü. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

Gaziantep İpekyolu istikameti Başpınar Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobilin sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde ilerledi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde yolculuk ettiği saniye saniye görüldü.

Trafikte tehlikeli anlar kaydedildi

Kapısı açık şekilde ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.


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