Trafikte tartıştı! Otomobil sürücüsünü kündeye getirdi
Güreşçi tartıştığı otomobil sürücüsünü böyle nakavt etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Otomobilinden inen vatandaş diğer sürücüye yumrukla saldırdı. Güreşçi olan diğer sürücü kendisine yumrukla saldıran vatandaşı bel künde hareketi ile hastanelik etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsünün hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.