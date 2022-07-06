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Yaşam Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Bakan bir daha baktı
Yaşam

Trafikte 'pes' dedirten görüntü! Bakan bir daha baktı

İstanbul Sultanbeyli’de koyunu kucaklarına alarak yolculuk yapan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki şahıs, trafiği tehlikeye attı.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 16:32:00 - 2022-07-06 16:41:22

Sultanbeyli’de motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu, kucağına aldıkları koyun ile trafiğe çıktı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kucağına aldıkları koyun ile yoluna devam şahıslar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi kucağına aldıkları koyunu motosiklet ile götürmeye çalıştı.

Trafiği tehlikeye attılar

Şahıslar çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam ederken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sürücü ve arkasındaki yolcunun arasına aldığı koyun her an düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, motosikletli yoluna devam etti.

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