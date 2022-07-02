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Yerel Trafikte makas atan ayyaş kazaya sebep oldu
Yerel

Trafikte makas atan ayyaş kazaya sebep oldu

Ankara'da trafikte şerit değiştirirken aynı istikametteki başka bir araca çarparak bir kişinin yaralanmasına neden olan sürücünün, ikinci kez alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 17:56:00 -
Trafikte makas atan ayyaş kazaya sebep oldu

Alınan bilgiye göre, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince, bazı sosyal medya hesaplarında Sincan Cezaevi istikametindeki bir otomobilin trafiği tehlikeye atarak kazaya neden olduğuna ilişkin görüntülerin yer alması üzerine soruşturma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, 06 YCA 38 plakalı otomobilin makas atarak, aynı şeritte ilerleyen kamyonete çarptığını ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğunu tespit etti.

Kaza sonrasında alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Tunahan Ç'nin ehliyetine, ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 2 yıl süreyle el konuldu ve 4 bin 305 lira para cezası uygulandı.

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