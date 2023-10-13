Trafikte kapısı açık seyreden sürücü görenleri şaşkına çevirdi
Eskişehir’de bir sürücü, otomobilinde taşımak istediği yükü aracına sığdıramayınca kapısı açık şekilde yolculuk ederek kazaya davetiye çıkardı.
Eskişehir’de bir sürücü, otomobilinde taşımak istediği yükü aracına sığdıramayınca kapısı açık şekilde yolculuk ederek kazaya davetiye çıkardı.
Olay, önceki akşam Hoşnudiye Mahallesi Ayşen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aracının içerisinde koltuk taşımak isteyen bir sürücü, kapatamadığı kapıyı açık bırakarak yolculuk etti. Şehir merkezine yakın işlek bir yolda kapısı açık şekilde ilerleyen sürücü adeta kazaya davetiye çıkardı. Duyarsız sürücü vatandaşları hayrete düşürürken, kapısı açık otomobili gören bir vatandaş bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.