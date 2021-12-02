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Yerel Trafikte ilginç görüntü
Yerel

Trafikte ilginç görüntü

Bursa'da trafikte çekilen görüntüler, bazı taşımacıların canlarını hiçe saydığını gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:23:00 -
Trafikte ilginç görüntü

Bursa Yıldırım Zafer Mahallesi’nde ve Kestel’de çekilen görüntülerde nakliye aracında taşınan eşyaların araçtan düşmemesi için tehlikeli şekilde şahıslar tarafından tutulduğu kayda geçirildi. İzleyenlerin yüreğini ağzına getiren bu yolculukta yolcuların rahat tavırları şaşırttı.

Bir diğer görüntü ise Mudanya’da kaydedildi. Trafikte ilerleyen kamyonun arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yaptığı görülen iki çocuk korkmadan yola devam etti. Sürücünün haberi olmadan gerçekleşen olayda çocuklar araç seyir halindeyken yola atladıkları görülüyor.

 

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