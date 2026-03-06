Trafikte dehşet: Polisi araçtan indirdiler, silahını alıp öldüresiye dövdüler

Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik şubesinde görevli polis memuru İ.C., sivil olarak trafikte seyrederken yol verme meselesi yüzünden 3 maganda ile tartıştı. Dün saat 01.00 civarında Barbaros Mahallesi Deniz Sokak'ta yaşanan tartıma diğer sürücülerin araya girmesiyle yatıştı, ancak sinirlerine hâkim olamayan İ.C., tartışmanın yaşandığı bölgeye geri dönerek 3 kişi ile yeniden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek ortalık savaş alanına döndü.

ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER

İ.C., araçtan zorla indirildi ve tekme tokatla feci şekilde dövüldü. Yere yığılan İ.C. baygınlık geçirirken, 3 saldırgan polisin beylik tabancasını alıp araçlarıyla kaçtı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan İ.C., saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis, olaya karıştığı belirlenen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C.’yi kısa sürede yakaladı. Suçlarını itiraf eden 3 saldırgan, silahın polise ait olduğunu fark edince boş bir araziye gömdüklerini söyledi. Silah bulundu ve adliyeye sevk edilen Saruhan T., Ali Atacan T. ve Efe C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.