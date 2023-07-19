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Gündem Trafikte dehşet! O anlar saniye saniye kaydedildi
Gündem

Trafikte dehşet! O anlar saniye saniye kaydedildi

Yeniakit Publisher
2023-07-19 16:52:00 -

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kaza kameraya yansıdı.

Çerkez ilçesinde 85 yaşındaki iş adamı Kemal Yurttaş, salı akşamı iş çıkışı saat 18.47 surlarında kendisine ait 59 FF 7039 plakalı aracı ile 29 Ekim Caddesi’nde seyir halindeyken arkadan gelen tır, Yurttaş’ın aracına hızla vurarak karşı şeride attı. Yaralanan iş adamı Kemal Yurttaş’a ilk müdahaleyi kazayı gören vatandaşlar yaparken, kaza anı görüntüleri ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis firari tır sürücüsünü her yerde arıyor

Kazada yaralanan Yurttaş, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alan yakınları ise ilk olarak hastaneye ardından ise Yurttaş’ın ifade verdiği karakola akın etti. Kaza sonrası durmayarak kayıplara karışan tır sürücüsünü yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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