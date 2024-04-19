  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Bölgede petrol emaresi var' diyerek müjdeyi duyurdu! 'Birkaç ay içinde kazacağız'

MEB'den yeni gelişme: Görevde yükselme atama sonuçları açıklandı! Tercihte bulunan herkesi ilgilendiriyor

Arnavutluk'ta protesto! Rota tam olarak Tiran belediye binası: Ateşe verildi! Bir istifa çağrısı daha

Son dakika! IMF'den flaş Türkiye açıklaması

Türk bayrağı ve İstiklal Marşı'na saygısızlık yapılmıştı! Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi

DSÖ'den Türkiye damgası: Türkiye'ye övgü! Emine Erdoğan: Milli ve vicdani bir görev! İşte masadaki konular

Merkez Bankası açıkladı! Emekli maaşları değişti: İşte yeni en düşük emekli maaşı

Çin Hava Kuvvetleri’ne ait gizemli keşif uçağı WZ-8, ilk kez gökyüzünde görüntülendi! Ülke basını yazdı

ABD'den Baykar açıklaması! Olan biten karşısında tam anlamıyla şaşkınlar

Sıradaki kıyak Denizli’den! CHP’de akraba torpili salgını!
Yerel Trafikte attığı drift 50 bin liraya mal oldu!
Yerel

Trafikte attığı drift 50 bin liraya mal oldu!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 23:15:00 - 2024-04-19 23:18:31

Mersin'de sigortasız ve muayenesiz araçla drift atan ehliyetsiz sürücüye 50 bin 541 TL ceza kesildi, araç 2 ay trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Yüksek Harman Caddesi ile 33169. Sokak kavşağı pazar alanı yanında otomobille bir sürücü drift attı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına ise o anların görüntüsü yansıdı. Görüntünün paylaşılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 33 plakalı 2014 model BMW marka otomobilin sürücüsünün O.O olduğu belirlendi. Otomobili bulan polis aracı 2 ay trafikten men etti.

50 bin 541 TL idari para cezası kesildi

 

Sürücüye ise 32 bin 324 TL'si drift atmaktan, 18 bin 217 TL'si ise ehliyetsiz, muayenesiz araç kullanma, cam filmi ve zorunlu mali sigorta yaptırmamaktan toplam 50 bin 541 TL idari para cezası kesildi.

Trafikte magandalara geçit yok! Drift pahalıya patladı
Trafikte magandalara geçit yok! Drift pahalıya patladı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Trafikte magandalara geçit yok! Drift pahalıya patladı

Drift atan magandaya ceza kesildi
Drift atan magandaya ceza kesildi

Yaşam

Drift atan magandaya ceza kesildi

Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza
Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza

Yaşam

Kurnazlık denetime takıldı! Trafikte ihlal yapanlara rekor ceza

Tatilin son gününde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi!
Tatilin son gününde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi!

Gündem

Tatilin son gününde trafik yoğunluğu havadan görüntülendi!

Başkent'te ilginç yolculuk! Trafikteki manzarayı görenler şaştı kaldı
Başkent'te ilginç yolculuk! Trafikteki manzarayı görenler şaştı kaldı

Yerel

Başkent'te ilginç yolculuk! Trafikteki manzarayı görenler şaştı kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23