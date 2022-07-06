Trafik tedbirleri bakan Soylu başkanlığında değerlendirildi
Kurban Bayramı tatili öncesinde alınan trafik tedbirleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Başkanlığında, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı’nın yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
YENİ AKİT ANKARA
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bayram öncesi alınan tedbirlerin değerlendirildiği bir toplantının yapıldığını duyurdu.
Yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde alınan trafik tedbirleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi. Video konferans yolu ile gerçekleşen toplantı Trafik Daire Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı. Toplantıdan karelerin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Trafik Başkanlığımız koordinesinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu' nun katılımıyla 81 İl Trafik Birim Amirleri ile birlikte Kurban Bayramı öncesi alınan Trafik tedbirleri Video Konferans yöntemiyle yapılan toplantıda değerlendirildi.”