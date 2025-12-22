  • İSTANBUL
Gündem Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek
Gündem

Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trafik sigortasında ezber bozuluyor: İyi sürücü daha az ödeyecek

Zorunlu trafik sigortasında ezber bozan düzenleme geliyor. SEDDK, 1 Ocak 2026’dan itibaren hasarsızlık indirimini araçtan bağımsız hale getiriyor. Yeni sistemde kazaya karışmayan sürücüler daha az prim ödeyecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında köklü bir dönüşüm için düğmeye bastı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni uygulamayla birlikte hasarsızlık indirimi artık araca değil, sürücüye göre belirlenecek.

33 milyon araç sistemi kilitledi

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısının 33 milyonu aşması, mevcut trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Modern ihtiyaçlara yanıt veremeyen yapı, özellikle dikkatli sürücülerin cezalandırıldığı, riskli sürücülerin ise ayrışmadığı bir tablo ortaya çıkardı. Yeni düzenleme ile bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

 

İyi sürücü ödüllendirilecek

Mevcut uygulamada sigorta şirketleri, iyi ve kötü sürücüler arasında yeterli bir fiyat farkı gözetmezken, yeni sistemle birlikte kazaya karışmayan ehliyet sahipleri daha düşük prim ödeyecek. Böylece riskli sürücülerle dikkatli sürücüler arasındaki fark daha net şekilde ortaya konacak.

SEDDK tarafından yapılan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu gereği trafik sigortası poliçelerinin araç işleteni adına düzenlendiği anımsatılarak, bir kişinin birden fazla araca sahip olması durumunda sürücü bilgilerinin dikkate alınmamasının mağduriyet yarattığı vurgulandı. Bu nedenle, ikinci ve sonraki araçların çoğu zaman 4. basamaktan sigortalanmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

 

Araç satılsa da indirim hakkı korunacak

Yeni düzenleme kapsamında, avantajlı basamakta bulunan aracını satan sürücüler, hasarsızlık indirimlerini yeni araçlarına aktarabilecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren sigortalılar, acentelerine veya sigorta şirketlerine başvurarak basamak düzeltmesi talep edebilecek. Başvuru yapılmaması halinde ise bu işlem, poliçenin yenileme döneminde otomatik olarak sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Aynı uygulama, dezavantajlı basamakta yer alan sürücüler için de geçerli olacak.

Sürücü temelli yeni model yolda

SEDDK, trafik sigortasında iyi sürücü–riskli sürücü ayrımını daha adil hale getirmek amacıyla, poliçelerin araçtan bağımsız olarak sürücü temelli düzenlenmesine yönelik alternatif modeller üzerinde çalışıldığını da açıkladı. İlgili paydaşlarla sürdürülen bu çalışmaların tamamlanmasının ardından, elde edilen sonuçlar ve yeni düzenleme detaylarının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

