Takviye diyorlar adına ama, fazlası zarar... Takviyelerin kullanım şekli nasıl olmalıdır?
Takviye gıda vitaminleri kimi zaman fazla kullanıldığında ölüme kadar götürebilen geri dönülmesi zor durumlara bizleri sokabilir...
Takviye gıda vitaminleri ölçülü ve doktor kontrolünde kullanılmalıdır. Yüksek dozda kullanılan takviyeler organ hasarına da yol açabilir. İşte o vitaminler ve detayları...
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, kontrolsüz vitamin kullanımının organ hasarı ve zehirlenmeye yol açabileceğini söyledi. B12 başta olmak üzere takviyelerin tahlil yaptırmadan tüketilmemesi gerektiğini belirten Çetiner, yanlış dozun sağlığı tehdit ettiğini vurguladı.
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Necip Çetiner, toplumda yerleşen "ne kadar çok vitamin, o kadar sağlık" algısının ciddi riskler barındırdığını ifade etti. Vitaminlerin eksiklik durumunda hayat kurtarıcı fonksiyonlar üstlendiğini ancak kontrolsüz tüketimin karaciğer, böbrek ve kalp sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler bırakabileceğini belirtti.
Özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitamin gruplarının vücutta depolandığına dikkat çeken Dr. Çetiner, bu maddelerin fazlasının karaciğer hasarı, böbrek sorunları ve kalp ritim bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini söyledi. Suda eriyen B grubu vitaminlerde toksik etkiler daha nadir görülse de baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi yan etkilerin ortaya çıkabildiğini vurguladı. Takviyelerin birer ilaç gibi değerlendirilmesi ve ancak hekim kontrolünde kullanılması gerektiği hatırlatıldı.
Pandemi sonrası dönemde artan bağışıklık kaygısının hastaları kulaktan dolma bilgilerle takviye kullanmaya ittiği gözlemleniyor.
En çok suistimal edilen takviyelerden birinin B12 vitamini olduğunu belirten Çetiner, kan tahlili yaptırmadan yüksek dozda alınan B12'nin cilt rahatsızlıklarını tetikleyebileceğini ifade etti.
Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla kontrolsüzce alınan birden fazla takviyenin vücudu desteklemek yerine tam tersine yorduğu ve kişisel hassasiyetlere göre saç dökülmesinden alerjik belirtilere kadar geniş bir yan etki yelpazesi oluşturduğu aktarıldı.
Günümüzde tüketilen sebze ve meyvelerin vitamin değerleri açısından 2000'li yıllar öncesine göre daha yetersiz olduğu bilimsel verilerle destekleniyor.
Dr. Çetiner, sağlıklı beslendiğini düşünen bireylerde bile sıkça vitamin eksikliği görülmesinin temel nedeninin düşük gıda kalitesi olduğunu savundu.
Ancak bu durumun "doğal" olarak etiketlenen her maddenin güvenli olduğu anlamına gelmediğini hatırlatan uzman, vitaminlerin doğru kişide ve doğru dozda şifa kaynağıyken yanlış kullanımda birer sağlık tehdidine dönüştüğünün altını çizdi.
