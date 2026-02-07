Takviye diyorlar adına ama, fazlası zarar... Takviyelerin kullanım şekli nasıl olmalıdır?

Özellikle A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitamin gruplarının vücutta depolandığına dikkat çeken Dr. Çetiner, bu maddelerin fazlasının karaciğer hasarı, böbrek sorunları ve kalp ritim bozukluklarına zemin hazırlayabileceğini söyledi. Suda eriyen B grubu vitaminlerde toksik etkiler daha nadir görülse de baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı ve kemik yoğunluğunda azalma gibi yan etkilerin ortaya çıkabildiğini vurguladı. Takviyelerin birer ilaç gibi değerlendirilmesi ve ancak hekim kontrolünde kullanılması gerektiği hatırlatıldı.