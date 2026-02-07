35 dakikalık çile bitiyor! Bakan Uraloğlu Sarıyer-Kilyos Tüneli için müjdeyi verdi: İşte açılış tarihi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer-Kilyos Tüneli TBM Kazı Çalışmalarının Tamamlama Töreni'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin coğrafyasının, zengin çeşitliliğiyle birlikte ağırlıklı olarak dağlık ve engebeli arazilerden oluşmasının inşaat sektörü için hem büyük bir zorluk hem de yenilikçi çözümler geliştirme fırsat doğurduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Dağlık ve engebeli bölgelerde yol ve tünel inşaatı yapmak zemin etütlerinden, kazı yöntemlerine, lojistikten, güvenlik önlemlerine kadar her aşamada ekstra titizlik ve maliyet gerektiriyor. Ancak ülkemizin büyüyen ekonomisi, hızla gelişen şehirleşmesi ve artan ulaşım talebi de bu zorluklara rağmen altyapı yatırımlarımızı kesintisiz sürdürmemizi zorunlu kılıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ TBM İLE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI"

Tünel Açma Makinesi yani TBM teknolojisinin özellikle yerleşim alanlarında uzun tünellerin kazılmasında son derece etkili, hızlı ve güvenli bir yöntem olarak öne çıktığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bakanlık olarak biz, özellikle metro ve demiryolu tünellerinde sıkça kullandığımız TBM teknolojisini, Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinde Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda ilk kez kullanıyoruz. Bu proje, karayolu tünellerinde Tünel Açma Makinesi'nin (TBM) ilk ve tek uygulandığı önemli bir adım olmakla birlikte; karayolcularımız burada Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Eşme-Salihli Kesimi kapsamındaki T1 Tüneli ve Avrasya Tüneli'nden sonra 13,65 metrelik çapıyla Türkiye'nin en büyük üçüncü TBM'sini kullanarak büyük bir başarıya da imza attılar."

SARIYER-KİLYOS TÜNELİ TOPLAM UZUNLUĞU BAĞLANTI YOLLARI İLE BİRLİKTE 8,2 KİLOMETRE

Uraloğlu, "Yaklaşık 7 km uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir." bilgisini paylaştı.

Projenin Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli'nin çıkışından başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu bünyesinde inşa edilmiş olan Uskumruköy Modern Dönel Kavşağı'nda son bulduğunu belirten Uraloğlu, "Projemiz kapsamında; Sarıyer Kavşağı ve Kilyos Kavşağı olmak üzere; toplam 2 adet farklı seviyeli kavşak, 1 viyadük, 2 Aç-Kapa yapısı ve 1 menfez de inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.

TBM İLE 4 BİN 800 METRELİK KAZMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Çift tüp uzunluğu toplam 13 bin 715 metre olan tünelin yapımını en kısa sürede tamamlamak için; Yeni Avusturya Tünel Açma (NATM) metodu ve TBM teknolojisi olmak üzere iki yöntemi eş zamanlı uyguladıklarını ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibarıyla da 2024 yılının aralık ayında başladığımız TBM ile 4 bin 800 metrelik kazma çalışmasını bitirerek başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine, bugüne kadar NATM yöntemiyle de 6 bin 33 metre ilerleme sağladık. Çift tüp toplam uzunluğu 13 bin 715 metre olan tünelimizin yapımını en kısa sürede tamamlamak için NATM ve TBM yöntemlerini eş zamanlı uyguluyoruz. NATM ile açılan bölümlerde kaplama betonu çalışmalarında da bugüne kadar 5 bin 135 metre ilerleme kaydettik. Şu anda sahada 180 adet makine/ekipman ve 879 adet personel ile çalışmalara devam ediyoruz. Sarıyer-Kilyos Tünelimizin yapım çalışmalarını bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz."

Büyük projelerin sadece beton ve çelikten ibaret olmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Bunlar, bir milletin azmi, çalışkanlığı ve geleceğe olan inancının sembolüdür. Bugün burada, TBM kazılarının tamamlanmasıyla Sarıyer-Kilyos Tüneli'nde bir başka önemli eşiği daha aşmış bulunuyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla İstanbul'un kuzeyindeki ulaşım kökten değişecek, şehrimizin altyapısı çok daha güçlenecektir." dedi.

"35 DAKİKALIK YOL TÜNEL İLE 5 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Uraloğlu, "Proje ile Maslak, Levent, Beşiktaş ve Büyükdere Caddesi gibi İstanbul'un en kalabalık, en canlı iş ve finans merkezleri, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve hemen akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla doğrudan Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanabilecek, İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasındaki bağlantı hızlanacaktır. Yine, İstanbul'un kuzeyinde yer alan Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar tüneller üzerinden İstanbul'un merkez bölgelerine kolaylıkla ulaşabilecek; Sarıyer'in 350 bin nüfuslu bölgesi, imar yolları yerine tünel ile 5 dakikada yüksek standartlı otoyola erişebilecektir." açıklamasında bulundu.

Böylelikle İstanbul'un kuzeyindeki yaz turizmi faaliyetlerinin daha da canlanacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "En önemlisi ise olası büyük afet durumlarında İstanbul'un acil yardım ve tahliye yolu olarak kabul edilen Kuzey Marmara Otoyolu'na erişim imkanı da tesis edilmiş olacaktır. Bu açından da bakıldığında Kuzey Marmara Otoyoluna entegrasyonu en hızlı ve güvenli şekilde sağlayacak Sarıyer-Kilyos Tüneli projemizin İstanbul için ne kadar önemli olduğu ortadadır." dedi.

Uraloğlu ayrıca, proje sayesinde seyahat süresini 35 dakikadan sadece 5 dakikaya indireceklerini de belirterek "Böylece zamandan 3,3 milyar lira, akaryakıttan 700 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 4 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 32 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.