Menüde gizli zamma ceza: Servis ücreti hilesine devlet freni

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti uygulamasının kaldırılmasının ardından menü fiyatlarına zam yapıldığı iddiasıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, 5 Şubat 2026 tarihinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine konunun titizlikle araştırıldığını duyurdu.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, “Servis ücretini, menüye zam yaparak tahsil etmek isteyenlere müsaade edilmeyecektir” ifadesine yer verildi. İncelemede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmadığı da tespit edildi.

İŞLETMENİN BEYANI: FIYAT FARKI ÇALIŞANLARA ÖDENDİ

Söz konusu işletmenin, servis ücreti uygulamasının sona ermesi sonrası daha önce “15 bin TL artı yüzde 12 servis” olmak üzere toplam 16 bin 800 TL’ye hizmet verdiğini, çalışanları mağdur etmemek adına fiyatları 16 bin 500 TL olarak güncellediğini ve aradaki farkı personele ödediğini beyan ettiği aktarıldı. Bakanlık, bu yöntemin haksız fiyat artışı niteliği taşıdığını vurguladı.

HAKSIZ FİYAT DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

Bakanlık, işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletileceğini bildirdi. Kurulun, 6585 sayılı Kanun kapsamında haksız fiyat artışı tespiti yapması halinde işletmeye 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

ETİKET VE FİYAT KURALLARINA DA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması ve fiyat değişim tarihinin yer almaması nedeniyle 6502 sayılı Kanun ve Fiyat Etiket Yönetmeliği’ne aykırılıklar tespit edildiği, bu kapsamda da idari işlem uygulandığı bildirildi.