SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

Kulübüyle anlaşamadığı iddia edilen milli yıldızımız Kenan Yıldız, İtalya'da parlamaya devam edecek...

#1
Foto - Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

Serie A devi Juventus, Kenan Yıldız ile yeni sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, The Weekend'in 'Starboy' şarkısıyla Kenan Yıldız'ın Juventus stadındaki görüntülerine yer verilirken 'Hikayemiz devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

İtalyan kulübü resmi hesabından yaptığı paylaşımda taraftarlarına müjdeli haberi verdi. Kenan Yıldız için düzenlenen imza töreninde söz alan Juventus CEO'su Damien Comolli şunları söyledi:

#3
Foto - Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

"İtalyanca ilk kez konuşuyorum, ancak bu vesileyle konuşmamak olmazdı: Menajerden birkaç dakikasını çaldığım için özür dilerim, ancak Kenan'ın sözleşmesinin 2030'a kadar yenilendiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

#4
Foto - Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

Kenan, adından da anlaşılacağı gibi bir yıldız, ama aynı zamanda takıma nasıl hizmet edeceğini bilen bir lider ve şampiyon. Juventus ailesinin değerleriyle aynı olan, büyük değerlerle büyümüş genç bir adam. Juventus'u hak ettiği başarıya geri döndürmek ve geleceğin Juve'sini inşa etmek istiyoruz. Kenan'ın sözleşmesinin yenilenmesi bu yolda önemli bir adım, ancak tek adım olmayacak."

#5
Foto - Juventus resmen duyurdu! Muazzam yetenek ile yola devam kararı hem de 2030'a kadar...

Daha önce yaptığı bir açıklamada Kenan Yıldız'ı 'O bir uzaylı' diyerek tanımlayan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti da şu ifadeleri kullandı: "20 yaşında bir lidere sahip olmak, herkese güç verebileceği anlamına gelir. .ünkü değerlendirme, takımı ne kadar parlattığınıza bağlıdır. Diğerleriyle bağlantı kurmak çok önemlidir ve ancak o zaman herkes daha güçlü olabilir: Kenan'ın avantajı var ve büyük avantajlar yaratıyor. Yıldız gerçekten harika bir oyuncu. "20 yaşında bir lidere sahip olmak, herkese güç verebilmek demektir; çünkü asıl değeriniz, takımı ne kadar parlattığınızla ölçülür. Diğerleriyle bağ kurmak temel esastır ve ancak bu şekilde herkes daha güçlü hale gelir. Kenan’ın o patlayıcı gücü (hızlanması) var ve büyük avantajlar yaratıyor; Yildiz gerçekten muazzam bir yetenek."

