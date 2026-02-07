  • İSTANBUL
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ekrem’in casusluk soruşturmasında ilginç detay: USB bellekten FETÖ elebaşı çıktı

İBB’nin eski Başkanı İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hakkında yürütülen "siyasal casusluk" soruşturmasında kan donduran detaylar gün yüzüne çıktı. Ele geçirilen dijital materyallerde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesine ilişkin Türkiye ve ABD arasındaki gizli devlet yazışmalarının bulunduğu saptandı. Devletin en mahrem belgelerinin bir USB bellekte ne aradığı sorusu, iddianamenin merkezine oturdu.

İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün hak-kında açılan “siyasal casusluk” davasındaki FETÖ detayları dikkat çekiyor. İddianameye göre Hüseyin Gün’den ele geçirilen flash bellekte Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili Türk ve ABD’li yetkililer arasındaki yazışmalara yönelik belgeler de var.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “siyasal casusluk” soruşturması kapsamında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında hazırlanan iddianamen detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne Ümit Deniz Alaçam isimli şahsın şikayetiyle başlatılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Hüseyin Gün’ün el konulan “Macbook AİR 2018” etiketli USB bellek üzerinde gerçekleştirilen incelemeler iddianameye girdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’de geçici tutuklanması ve iadesiyle alakalı Türk yetkililerin ABD yetkilileri arasında gerçekleştirildiği değerlendirilen yazışmalara yönelik belgeler de yine bu bellekten çıktı. Gün’ün Gülen’in iade süreciyle ilgili iki ülke devlet görevlilerinin yaptığı yazışmaları temin ettiği de iddianamede yer aldı.

BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede FETÖ’ye üye olma suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Sezgin Yılmaz ve Ramazan Demiryürek’in de yine Gün ile irtibatlı olduğu anlatıldı. Gün’ün yurt dışı operatörlerine kayıtlı GSM hatlarınde yapılan incelemede bu şahıslarla çok sayıda irtibatı olduğu anlaşıldı.

