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Aktüel Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti
Aktüel

Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti

Mersin'de YKS'ye gireceği okulda kaybettiği kimliğini tekrar çıkarmasına destek olan trafik polisi Özhan Eryılmaz'ı unutmayan Bejna Uçar, öğretmenlik hayalinin gerçekleşecek olmasından duyduğu mutluluğu da Eryılmaz ile paylaştı - Bejna Uçar: - "Polislere sevgim ve saygım sonsuz. Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:17:16 -
Trafik polisinin sınava yetiştirdiği öğrencinin üniversite hayali gerçekleşti

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de, sınava gireceği okulda kimliğini kaybeden ve motosikletli trafik polisinin desteğiyle nüfus cüzdanı çıkartıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yetişen öğrenci, üniversite hayaline kavuştu.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Çiftlikköy Yerleşkesi'nde YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sınavı öncesinde kimliğini kaybeden ve trafik polisi Özhan Eryılmaz'ın motosikletle Nüfus Müdürlüğüne götürerek nüfus cüzdanı çıkarması sağlanan Bejna Uçar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla büyük mutluluk yaşadı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünü kazanan Uçar, trafik polisi Eryılmaz'ı da unutmadı.

Eryılmaz'ı, annesi ve kardeşiyle çalıştığı yerde ziyaret eden Uçar, hayaline kavuşmasını sağlayan trafik polisine teşekkür etti.

- "Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor"

Bejna Uçar, sınava gireceği okulda kimliğini kaybettiğinde büyük stres yaşadığını söyledi.

O sırada polis ekiplerinden yardım istediğini dile getiren Uçar, Özhan Eryılmaz'ın desteğiyle motosikletle nüfus cüzdanını çıkardığını anımsattı.

Eryılmaz sayesinde son dakikada sınava yetiştiğini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:

"Sınavım güzel geçmişti, sonuçlar açıklandı ve istediğim bölüme girdim. İkinci tercihime yerleştim. Özhan ağabey olmasaydı sınava giremeyecektim. Onun sayesinde sınava girdim ve kazandım. Çok değişik bir his ve çok mutluyum. Polislere sevgim ve saygım sonsuz. Türk polisi sayesinde hayallerim gerçek oluyor. Bugün de onu unutmadığım için teşekkür ziyaretine geldim. Çiçek hediye ettim, sohbet ettik. Yerleştirme sonucunu görünce sınav günü gözümün önüne geldi. 'Giremeseydim, olmasaydı' korkusu ve 'şu an bu sonucu göremeyecektim' duygusu oldu."

Bu yardımı unutmayacağını belirten Uçar, "Başta Özhan ağabey olmak üzere Türk polisine çok teşekkür ediyorum. Özhan ağabeyle iletişimimizi sürdüreceğiz. Onun da bir kızı var. Gelecek sene sınava girecek ve ben de ona yardımcı olacağım." diye konuştu.

- "Türk polisine karşı güvenimiz daha da arttı"

Anne Polihan Algül de Türk polisinin sınav günündeki desteğinin gurur verici olduğunu ifade ederek, "Kızımı Nüfus Müdürlüğüne motosikletle götürmeleri büyük fedakarlıktı. Ümitsizdik ama polisin desteğiyle kızım son dakika sınava yetişti. Heyecanlı ve panik bir gün geçirmiştik. Özhan Bey olmasaydı kızım sınava yetişemeyecekti bu kesin. Türk polisine karşı güvenimiz daha da arttı. Polisin fedakarlığıyla kızımın hayali gerçek oldu. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Trafik polisi Özhan Eryılmaz da Türk polisinin, vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirterek, Bejna'nın istediği bölümü kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

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