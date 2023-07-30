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Yerel

Trafik polisinin bayrak duyarlılığı

Yeniakit Publisher
2023-07-30 07:33:00 -

Kırıkkale'de bir trafik polisi, çöp poşetine atılmış Türk bayrağını alarak ekip aracına bıraktı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli bir trafik polisi Özcan Altun, Zafer Caddesi'nde ters yönden gelen araca işlem yapmak istediği sırada kaldırım üzerinde bulunan çöp poşetinin içinde Türk bayrağının olduğunu fark etti.

Polis memuru Altun, çöp poşetinden aldığı Türk bayrağını ekip aracına bıraktı.

Bir vatandaş ise polisin duyarlı davranışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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