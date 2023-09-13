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Gündem Trafik magandası kamerada
Gündem

Trafik magandası kamerada

Yeniakit Publisher
2023-09-13 14:59:00 -

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 kara yolunda motosikletin üzerine yatarak giden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arifiye ilçesi D-650 kara yolu Kirazca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, kasksız motosiklet sürücüsü, plakası olmayan motosikletiyle ilerlediği sırada yaptığı hareketlerle tehlikeye davetiye çıkardı.

Yatarak kullandığı motosikletle adeta ölümle dans eden sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kasksız motosiklet sürücüsünün, motosiklet üzerine yatarak ilerlemesi yer alıyor.

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