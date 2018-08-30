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Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü

Samsun'da meydana gelen kazada üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 16:13
Trafik kazasında acı tesadüf! Tam dibinde öldü

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert Yılmaz idaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mert Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Yolcu olarak araçta bulunan 3 kişi ise ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobile sıkışan sürücü Mert Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan ve yapılan incelemelerin ardından Mert Yılmaz’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 yaralı ise ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan otomobilin hız kadranı 85 kilometreyi gösterirken, çarptığı üst geçitte ise "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" şeklindeki pankart asılıydı.

Polis, kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 16:13
  1. Samsun
  2. Tekkeköy ilçesi
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