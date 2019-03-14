Trafiğe teknolojik çözüm

Buğra Kardan

Yerel seçim çalışmalarına hız veren Cumhur İttifakı’nın ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, teknoloji editörleriyle bir araya geldi. Buluşmada ‘Akıllı İstanbul’ başlıklı projelerini paylaşan Yıldırım, dijital uygulamalarla trafiği rahatlatacaklarını dile getirdi.

Beklemeler azalacak

İstanbulluların yararına olacak çalışmalar yapacaklarına işaret eden Yıldırım, şu mesajları verdi:

-İTaksi, İServis, İstikamet, İBus ve İVip’yi içeren ‘Ulaşım Asistanı’ hayatı kolay kılacak bir mobil uygulama. Uygulamada tüm toplu taşıtlar ve otomobilleri de barındıran en verimli ulaşım yöntemleri ile bedelleri sıralanacak. Akıllı telefon uygulaması olarak çalışacak sisteme büyük duraklarda da yer verilecek.

-’Ulaşım Asistanı’ sayesinde zaman ve fiyat bakımından en elverişli rotalar görülebilecek. Varılmak istenen yer için ne zaman yola çıkılması gerektiği öğrenilebilecek. Sistem, trafik yönlendirme ve yatırımlarını şekillendirecek büyük veriyi sunacak.

-‘Akıllı Kavşak’ uygulamamız da trafik derdine deva olacak. Uygulamamızla yoğunluğa göre akış ayarlanacak, trafikte beklemeler azaltılacak. Hangi tarafta sıkışıklık varsa oraya yeşil ışık yanacak.

Meydanlar ve parklar 7/24 kontrol edilecek

-Tabii güvenlik hayati önemde. Bu nedenle kamusal alanlar, meydanlar ve parklar kameralarla 24 saat kontrol atında tutulacak. Buralarda halkın huzurunu bozanlara hemen müdahale edilecek. Bu verilerle parklar, meydanlar, sahiller ailelerimiz için çok daha güvenli yerler haline gelecek.

-İstanbul’da sokaklara yerleştireceğimiz sensörlerle ölçümler yaparak gürültü seviyesini tespit edeceğiz. Gürültü bariyerinin aşıldığı noktalar için tedbir alacağız.

Deprem uyarı sistemi geliyor

-Akıllı afet yönetimi için binalara takılacak sensörlerle yapıların titreşimini izlenecek. Deprem ve taşkından doluya kadar afetlere karşı erken uyarı sistemleri geliştirilecek.

-Sancaktepe’de Afet Yönetimi ve Akıllı Kent Merkezi’ni hizmete sunacağız. Bu merkezde şehre dair veriler toplanıp depolanacak. Büyük veri burada oluşacak.

-Bina ve yapıların teras alanları güneş panelleriyle donatılarak şehir temiz enerji kaynaklarıyla beslenecek. Bu bir yana evlerin içi gibi aydınlık bir İstanbul için aydınlatma master planı ve akıllı direklerle verimlilik sağlanacak. İlave olarak evde bakım hizmetlerinde takvim rutininden, S.O.S bilekliklere geçilecek; hastaların sağlığı uzaktan takip edilecek.

Metrolara ücretsiz internet

-518 kilometreyi bulacak metro hatlarında internete erişimi kolaylaştıracağız. İstanbulluların dünyayla bağı güçlenecek. Metro istasyonlarında ve taşıtlarda internet erişim ücretsiz olacak.

-Gençlerimiz için çok projemiz var. Örneğin kaynağında çöp ayrıştırma projemizle sıfır atık politikası uygulayacağız. Geri dönüşüm gelirini talebelerimizin toplu taşıma kartlarına ulaşım indirimi olarak yansıtacağız. Bu kartlar; evden okula, okuldan eve günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her noktada ödeme yapabilen bir e-cüzdana dönüşecek.

Turizm şahlanacak, esnaf kazanacak

-2018’de 13 milyon turist ağırlayan İstanbul’un 2023’te 22 milyon turist ağırlayacağını tahmin ediyoruz. Bu hedef için Yenikapı Kruvaziyer Limanı’nı hayata geçireceğiz. İstanbul’da turizmi geliştirmek için kruvaziyer limanı gerekli.

Yenikapı’da inşa edilecek kruvaziyer limanıyla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul’a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek.

-Turistler yüzen otellerle İstanbul’a gelip kişi başı 2 bin dolar harcayacak, esnafı uçuracaklar.

Şikâyetler, Yıldırım’ın ekranına düşecek

İBB Başkan Adayı Yıldırım, Beyaz Masa’ya yapılacak her başvurunun cevaplanacağı sözünü verdi. Gerekli sürede cevaplanmayan talep veya şikâyetlerin ekranına düşeceğini kaydeden Yıldırım, ayrıca “15 milyon İstanbullunun ihtiyaç ve beklentileri büyük veri analiz havuzunda sentezlenerek benzeri yakınmalar oluşmadan önlemler alınabilecek” ifadesini kullandı.

Teknoloji üssünde girişimci yetişecek

Yıldırım, Bayrampaşa’da 1,5 milyar lira yatırımla hayata geçecek Türkiye Teknoloji Üssü’nün girişimcilerin yeni yuvası olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Yapay zekanın merkezi olacak üste Google ve Facebook gibi platformlar ortaya koymaya aday araştırmacılar proje geliştirecekler. Bu projemizi üniversitelerin, şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eşgüdüm halinde çalışabilecekleri bir merkez olarak tasarladık. Burada talebelere sürekli eğitim ve mesleki deneyim hizmeti verilecek. Doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlayacak olan Türkiye Teknoloji Üssü, Türkiye’nin özellikle 2023 hedeflerini tutturma konusunda önemli bir etken olacak.”

Üste çalışacak gençlerin projelerini teşvik edeceklerini anlatan Yıldırım, bu çerçevede 500 milyon liralık bir bütçe ayırdıklarını söyledi.

Hedef 300 milyar dolar milli gelir

Projelerini İstanbul 4.0 çatısı altında topladığına dikkat çeken Yıldırım, “Bu akıllı şehrimiz milli gelirini 5 sene içerisinde 300 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Böyle büyük bir hedefi girişimci 5,5 milyon gencimizle, evladımızla yakalayacağımızdan kuşkumuz yok” dedi.

Esenler’e akıllı şehir için imzalar atılıyor

İBB’nin organize ettiği Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler Kongresi’ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çok önemli bir iş birliğine imza atacaklarını belirterek, şöyle konuştu: “Esenlerde akıllı şehir çözümlerini hayata geçiriyoruz. Belediyeye devredilen 8,7 milyon metrekare alanla birlikte sıfırdan yeni bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Esenler Belediyesi ve tabii İBB ile 5 yıllık bir ortak çalışma yapmaya karar verdik. Böylece Esenler’de insanımızın hayatını kolaylaştıracak ve refahını artıracak birçok teknolojik yeniliğe imza atacağız.” 16 bin 500 aileyi ilgilendiren ‘Akıllı ve Güvenli Şehir’ projesinin temeli bugün atılacak. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da konuk olacak.