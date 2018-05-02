Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında büyük yükseliş!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %50,8 arttı. Bu artış otomobilde %50,6, minibüste %32,3, otobüste %14,9, kamyonette %35,1, kamyonda %15,3, motosiklette %91,5, özel amaçlı taşıtlarda %178, traktörde ise %40,1 olarak gerçekleşti.

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında %8,1 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde %1,6, minibüste %60,6, otobüste %29,3, kamyonette %31,9, kamyonda %2,2, özel amaçlı taşıtlarda %81,5, traktörde %10,9 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise %31,6 artış oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 462 bin 346 adet taşıtın %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet, %13,9'unu motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,8’ini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 94 bin 588 taşıt içinde otomobil %58,6 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %15,3 ile motosiklet, %14,7 ile kamyonet, %6,7 ile traktör takip etti. Taşıtların %4,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde 274 bin 784 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 31 bin 383 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 243 bin 401 adet arttı.

Devri(1) yapılan toplam 681 bin 359 adet taşıt içinde otomobil %70,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla %16,3 ile kamyonet, %4,5 ile motosiklet, %3,3 ile traktör takip etti. Mart ayında devri yapılan taşıtların %5,7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 194 bin 330 adet otomobilin %38,2'si LPG, %35,8’i dizel, %25,7’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3’tür.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan 55 bin 409 adet otomobilin %15,7’sinin Renault, %10,1'inin Volkswagen, %7'sinin Fiat, %6,4'ünün Hyundai, %6’sının Peugeot, %5,7’sinin Skoda, %5,5’inin Toyota, %5,5’inin Dacia, %5,3’ünün Opel, %5,1’inin Ford olduğu, %27,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin %44’ü 1501-1600, %27,2’si 1401-1500, %12,3'ü 1301-1400, %11,8'i 1300 ve altı, %3,9'u 1601-2000, %0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 166 bin 77 adet otomobilin %58,2'si beyaz, %20,6’sı gri, %7,2’si siyah ve %5,1’i kırmızı iken %9’u diğer renklerdedir.