Trabzonspor'un yeni transferden kötü haber
Trabzonspor'da antrenmanda üst ön kas grubuna aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Borna Barisic, Ruzomberok maçına çıkamayacak.
Trabzonspor Kulübü, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.