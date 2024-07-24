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Spor Trabzonspor'un yeni transferden kötü haber
Spor

Trabzonspor'un yeni transferden kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-07-24 02:33:00 -
Trabzonspor'un yeni transferden kötü haber

Trabzonspor'da antrenmanda üst ön kas grubuna aldığı darbe sonrası ağrı hisseden Borna Barisic, Ruzomberok maçına çıkamayacak.

Trabzonspor Kulübü, Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Borna Barisic’in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın dün yaptığı antrenmanda üst ön kas grubuna (Quadriceps) aldığı darbe sonrası ağrı hisseden oyuncumuz Borna Barisic’in yapılan kontrolleri sonrası tedbir amaçlı Ruzomberok maç kadrosundan çıkartılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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