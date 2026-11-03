Kartoğlu: ABD İran’a nükleer bomba atmayı konuşuyor! ABD seçimleri ve kıyamet senaryosu...

“ABD seçimleri ve kıyamet senaryosu” başlıklı yazısında Kartoğlu; “Nükleer silah tehdidi, soğuk savaş dönemine damga vurdu. ‘Kim kime ilk nükleer füzeyi atacak’ korkusuyla 50 yıl geçirdi dünya. Tam 'bitti' sanılırken, bugünlerde yine ABD'nin nükleer silah kullanabileceği konuşulmaya başlandı. Hem de ABD'de ve bugünkü ABD yönetimini en iyi tanıyan bir gazeteci tarafından: Tucker Carlson. Carlson, ilk seçim döneminde hararetli Trump savunucusu ve kampanya aktörüydü. Amerika'yı Yeniden Büyük Yapma (MAGA) hareketinin liderlerinden hala… Sonrasında Trump'ı ‘İsrail politikalarını ABD çıkarlarından üstün tutmakla’ eleştirdi ama MAGA seçmeni nezdinde taraftarlarını korudu. Geçen hafta, "üst düzey kaynaklara ve istihbarata" dayandırdığı kaygısını paylaştı:

BU CİDDİ BİR TEHDİT

Özetle, ‘Trump yönetimi, İsrail'in zorlamasıyla, İran'ın gizli uranyum zenginleştirme tesislerine nükleer bomba atmayı tartışıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Trump'ı her gün arıyor, baskı yapıyor’ dedi. ABD şimdi de İsrail'in zorlamasını perdelemek için, ‘yeni bir güç gösterisi Kuzey Kore, Çin ve Rusya'ya karşı işimize yarar’ gerekçesiyle nükleer silaha sarılmayı planlıyor!.. Bu tehdit ciddi. Olası bir saldırıda sadece kaç kişinin öldüğünün hesabı yapılmaz; İran'dan güney-güneydoğuya doğru bütün Körfez ülkelerini etkileyecek bir nükleer serpinti, bölgeyi yeniden bir 'çöl kıyısı' haline getirebilir. İsrail sadece İran'dan değil, bazıları hala müttefiki olan Körfez ülkelerinden ve halklarından da 'kurtulma' hesabı yapıyor olabilir. Ancak ABD kendini bugün düşürdüğü ‘İsrail'in kullanışlı silahı’ durumundan daha geri dönülemez seviyeye düşürür” görüşlerini ifade etti.