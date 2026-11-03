Ev hanımı kadından haklı isyan! ‘Bu programlar kadınlara hakarettir’

yeniakit.com.tr

Ekranlardaki yozlaşmaya ve gündüz kuşağı programlarının düşük seviyeli içeriklerine karşı yükselen tepkilere bir yenisi daha eklendi. Gündüz kuşağında yayınlanan lüzumsuz içeriklerin kadın izleyicilerin zekasını ve ahlaki yapısını hedef aldığını vurgulayan bir vatandaş, televizyon kanallarına ve kadınlara adeta ders niteliğinde bir uyarıda bulundu.

Mevcut yapımların gelin-kaynana kavgalarından, içi boş gösteriş yarışlarından ve ekran önü didişmelerinden ibaret olduğunu vurgulayan duyarlı kadın, bu durumu “kadın zekasına hakaret” olarak nitelendirdi. Kadınların el işi, çocuk yetiştirme ve kişisel gelişim gibi kendilerini ileriye taşıyacak nitelikli içeriklerden mahrum bırakılmasına isyan eden vatandaş, tüm kadınları bu kalitesiz yapımları izlemeyerek boykot etmeye çağırdı.

Söz konusu vatandaşın konuşması şu şekilde:

“Şimdi Müge Anlı bitti, Kanal D’de Gelinim Mutfakta, Star’da Songül’le Uğur, Show’da Gelinin Evi… Hepsinin zeka seviyesi 5!.. Gündüzleri erkekler işte, bu gündüz kuşakları kadınlar için yapılıyor.

Ben kendime bu programları hakaret sayıyorum. Neden el işi programı yok, kadınlar kendilerini geliştirsin. Neden çocuk nasıl yetiştirilir, annelik nedir, genç kızlar bilgilensin... Neden yok? Neden ahlak seviyesi düşük programlar var? Bizim zekamızla dalga geçiyorlar.

Songül ve Uğur’da iki adam toplanmış bir kadın için birbirini yiyor, ahlaksızlığın terbiyesizliğin dibi. Gelin Evi hava atmaktan başka bir şey değil, Gelinim Mutfakta gelinlerle kaynanalar sürekli birbirlerini yiyorlar. Bizim zekamıza yakışan bu mu, lütfen kadınlar bunları izlemesinler.”