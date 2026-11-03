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Gündem Özlem Zengin Akit’e konuştu: LGBTİ varsa ben yokum
Gündem

Özlem Zengin Akit’e konuştu: LGBTİ varsa ben yokum

Yeniakit Publisher
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Özlem Zengin Akit’e konuştu: LGBTİ varsa ben yokum

Ankara’da düzenlenen ve sadece kadınların sorunlarının konuşulacağı tanıtımı yapılan “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” başlık konferansa katılmaktan vazgeçen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gazetemize yaptığı açıklamada “LGBTİ vurgusu bulunan bir toplantının parçası olmak istemedim” ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ

Ankara’da düzenlenen ve sadece kadınların sorunlarının konuşulacağı “Kadınlar Yan Yana Geleceği Konuşuyor” başlıklı konferansa katılmaktan vazgeçen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gazetemize konuştu. TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi’nce 31 Ekim-1 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen konferansa LGBTİ başlıkları eklendiği için katılmadıklarını belirten Zengin, Haber Müdürümüz Zekeriya Say’a yaptığı açıklamada “LGBTİ vurgusu bulunan bir toplantının parçası olmak istemedim” ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi: “Ben her zaman kadın hakları ile ilgili çalışmalara destek verdim. Bizzat içinde bulundum. Farklı siyasi görüşten kadınların çalışmalarına da katkı verdim.

 

DEM’DEN FARKIMIZ BU

Ancak bizim dışımızda düzenlenmiş olan bir toplantıda, ana fikre, çalışmanın temel mesajına da bakmamız gerekir. Çünkü toplantıya katılmakla, şüphesiz kendi görüşlerimizi ifade etmiş olsak da, o toplantının temel fikrinin şemsiyesi altında görünmüş oluyoruz. Pervin Hanımın davet ettiği çalışma kadın hakları bağlamında ağırlıklı bir çalışma olmakla beraber, toplantının önemli bir bölümü ve mesajlarından birisi de karşı çıktığımız LGBTİ bağlantılı mesajlardır. Biz öncelikle böyle bir çerçevenin içinde bulunmayı istemeyiz. Öbür taraftan, kadın haklarıyla LGBTİ konularının birleştirilmesini ve tek bir çerçeve içerisinde ele alınmasını da kadın hakları mücadelesi bakımından yanlış ve yıpratıcı bulurum. Özet olarak, genel çerçevesinde kadın hakları ile beraber LGBTİ vurgusu da bulunan bir toplantının parçası olmak istemedim.”

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