‘Kent uzlaşısı’ çöktü

Buğra Kardan İstanbul

2024 yerel seçimleri öncesi başta İstanbul ve Mersin olmak üzere rantabl şehirleri elde tutmak için kirli pazarlıklara girmekten, karanlık ittifaklarda yer almaktan çekinmeyen Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisinin Kandil’le hayata geçirdiği ‘Kent Uzlaşısı’ projesi çöktü. Uğruna Özel’in devlet düşmanı sözde operacı Pervin Chakar’ın elini öptüğü, İmamoğlu’nun PKK/KCK’nın propagandasından hüküm giyen görünüşte şarkıcı Rojda’ya alkış tuttuğu, Mardin’e kadar gidip hakkında terör örgütüne üyelikten yargılanan Ahmet Türk’e övgü yağdırdığı projeyi bitiren ise DEM oldu.

DEM PARTİ BİLE ‘YOKUM’ DEDİ

YP’lilerin CHP’de ve belediyelerde çevirdikleri fırıldaklarla bunalan DEM Parti, Terörsüz Türkiye ile beliren iklimin de etkisiyle yeni bir rotaya girdi. DEM Parti MYK’sı tarafından “31 Mart seçimlerinde Kent Uzlaşısı’ çerçevesinde CHP listesinden seçilen meclis üyelerinin partiye döneceklerinin” açıklanmasıyla İstanbul ve Mersin büyükşehir belediyelerinde dengeler değişti. DEM Parti MYK’dan gelen açıklamayla umudunu Kandil’e bağlayan Özel-İmamoğlu ikilisinin Kürt seçmenlerin oylarıyla ilerleme hayali ise suya düştü. Tecrübeli siyasiler, ‘Kent Uzlaşısı’nın çökmesinin Özel-İmamoğlu ikilisinin planlarını altüst ettiğini vurguladılar. İkilinin hem yerel hem genel seçimlerde Kürt seçmenden tokat yiyebileceğinin altını çizdiler.

ÇIKAR BİRLİĞİ BOZULDU

Akit’e konuşan eski HDP’li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: “Siyasette özellikle politik perspektif ve toplumsal hedef önemlidir. Sonuç itibarıyla ‘Kent Uzlaşısı’ projesiyle belediyecilik noktasında bir özgün çalışma ortaya konamamıştır. Hem DEM Parti’nin belediyecilikle ilgili halkçı, toplumcu siyaset anlayışı yok sayılmış hem de CHP’nin geleneksel sosyal belediyecilik yaklaşımı kötü temsil edilerek seçmen nezdinde itibarsızlaştırılmıştır. Bu kötü temsil, merkezi siyasete dair söz söyleme imkânını zayıflatmıştır. Gelinen noktada ise toplum, yerel yönetimlere bakarak genel seçimlerle ilgili tercihini yeniden şekillendirebilir. Zira 2024 yerel seçimleriyle CHP’ye geçen İstanbul’da ve diğer illerde sol, sosyal demokrat belediyecilik görülmedi. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik gibi kavramlar lafta kaldı. Hayata geçirilmeyen bu kavramlar, sadece eski belediyeleri eleştirmek için kullanıldı. Yani ‘Kent Uzlaşısı’yla CHP’ye geçen belediyelerde bugüne kadar başarı ortaya konmadı. Alternatif beledeyicilikle ilgili durum oluşmadı. Çıkar birliğinden öteye geçilmedi. Bunun da toplum için bir anlamı kalmadı. Nihayetinde de ayrışma oldu.

İBB YÖNETİMİ DEĞİŞEBİLİR

Ki buna bağlı olarak İBB ve Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde konumlar, pozisyonlar yeniden şekillenebilir. DEM Parti MYK kararı çok önemlidir. Kürt siyasi hareketi için üçüncü yolun açılması muhtemel hâle gelmiştir. Abdullah Öcalan’ın beyanları ortadadır. DEM Parti’nin Türkiyelileşmesi, kendi kulvarında yürümesi mümkündür. CHP içinde önemli bir ayrışma yaşandı Bu ayrışma politiktir. Bu, sadece butlan ve kurultay meselesi değildir. Batıcı liberal siyaset ile ülke yararını önceleyen kamucu siyasetin ayrışmasıdır. Bu ayrışma ve DEM Parti’nin yeni tavrıyla Özel-İmamoğlu ikilisi zor duruma düşmüştür. Geride bıraktığımız dönemde son derece populist davranılmıştır. Kürt seçmen oy deposu olarak algılanmıştır. Karşımızda Batı tarafından Türkiye’de sağlıklı dönüşümün önünü kesmek için yapılmış bir hamle vardı. Üflenen bir rüzgâr vardı geçti gitti. Halk, kimsenin kariyer planlaması için toplumun feda edilmemesi gerektiğini gösterdi.”