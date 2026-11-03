Adalet Bakanı Gürlek'ten fon soruşturması açıklaması: Kapsamlı suç yapısı tespit edildi

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, fon soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"Borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli bir iş birliği olduğunu görüyoruz" diyen Bakan Gürlek, "Parayı kontrol eden mekanizmalardaki isimler, bir rüşvet çarkı kurarak kendilerini denetleyen mekanizmaları etkisiz hâle getirmişlerdir." ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMADA HİÇBİR KARANLIK NOKTA KALMAYACAK”

"Gerekli işlemler yapılıyor. Milletimizin yakından takip ettiği bu adli soruşturmada hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Konu milletimiz olunca bizim için akan sular durur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konudaki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Millete yanlış yapanlara, milletin malına el uzatanlara sahip çıkmayacağız.

Fon soruşturmalarının gündeme geldiği ilk andan itibaren devletin bütün kurumları teyakkuza geçti. Adli ve mali eylem planları hazırlanarak uygulamaya konuldu. Açıkça ifade etmek isterim ki soruşturmada organize piyasa dolandırıcılığı yapan kapsamlı bir suç yapılanması tespit edildi. Piyasa aktörleri üzerinden başlayan soruşturma, bugün üst düzey finans bürokrasisini de kapsayan bir suç yapılanmasına uzandı.

BORSA MANİPÜLASYONU VE RÜŞVET ÇARKI

Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı belirginleşti. Yapının bağlantıları bir bir ortaya çıkarılıyor. Verilen ifadelerle yeni şüpheliler belirleniyor ve soruşturma derinleşiyor.

Soruşturmada, yapılanmanın faaliyetlerinin borsa manipülasyonu ve borsa vurgununun ötesine geçtiği tespit edildi. Yapının içindeki isimler arasında hiyerarşik ve sistemli bir iş birliği olduğunu gösteren delillere ulaştık. Borsada manipülasyon yapanlarla medya arasında gizli bir iş birliği olduğunu görüyoruz. Para akışını kontrol eden mekanizmalardaki isimler, rüşvet çarkı kurarak kendilerini denetleyen mekanizmaları etkisiz hâle getirmiştir.

Şebekenin amacı, bazı hisselerin fiyatlarıyla oynayarak piyasadaki likiditeyi toplamak ve piyasayı ele geçirmektir. Bu şekilde kartelleşerek ekonomimize zarar verdiler. Bu eylemlere katılarak servet elde edenlerin tamamı hakkında yasal işlem başlatıldı.

SORUŞTURMA FİNANS BÜROKRASİSİNE UZANDI

Finansal sistemin altyapısına ve bürokrasinin üst kademelerine kadar uzandığı tespit edilen organize yapının bütün bağlantıları araştırılıyor. Süreç, elde edilen deliller doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Milletimiz süreç hakkında açık ve şeffaf biçimde bilgilendirilecektir.

Fon piyasasındaki suç yapılanmasıyla bağlantılı her kademeden bürokrat, gerçek ve tüzel kişiler ile siyasi isimler hakkında yasal işlemler yürütülüyor. İlgili kurumlarımız denetimlerini sürdürüyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız da adli soruşturmaları bağımsız biçimde yürütüyor.

433 ŞÜPHELİDEN 112’Sİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında 433 şüpheli bulunuyor. Bunlardan 112’si tutuklu. 186 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Firari 38 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlıkları ve banka hesaplarına yönelik bloke tedbiri uygulandı.

FON KOORDİNASYON KURULU 80’İNCİ KEZ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu, 80’inci toplantısını gerçekleştirdi. Kurul, meselenin ekonomik ve idari boyutlarını takip ediyor. Kurul ile ilgili kurumlarımızın ortak çalışmalarıyla soruşturmadaki karanlık noktalar aydınlatılacaktır.

Mal varlıklarının korunması, para hareketlerinin ortaya çıkarılması ve mali bağlantıların tespiti için tedbir almaya devam ediyoruz. İade süreçlerini de adli makamlarımız takip ediyor.

YAKLAŞIK 30 MİLYAR LİRALIK İADE

Bizim için sürecin en önemli boyutlarından biri, vatandaşlarımızın birikimlerine yeniden kavuşmasıdır. Soruşturmalarla birlikte fonların tasfiyesi ve vatandaşlarımıza yapılacak ödemelere ilişkin çalışmalar da sürüyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan gönüllü iade hesabı kapsamında toplam değeri yaklaşık 30 milyar lira olan para, taşınmaz ve hisse senedi iade edildi. Bu suç yapılanmasının yurt dışına çıkardığı paralar da millî ekonomimize kazandırılacaktır.

Tasfiye işlemleri hızla sürüyor. Tasfiyesi tamamlanan fonlarda vatandaşlarımıza ödemeler yapıldı. Diğer fonlarda da işlemler ilerledikçe ödemeler devam ediyor.

“MİLLETİN PARASINI DA HUKUKUNU DA KORUYACAĞIZ”

Finans piyasalarımızın bu süreçten olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Hukuka uygun çalışan şirketlerle suç şüphesi taşıyan işlemler birbirine karıştırılmamalıdır. Vatandaşlarımızın ticari itibarı mesnetsiz iddialarla hedef alınamaz. Türkiye Yüzyılı’nın lokomotifi olan ekonomimizde güven ortamını korumak ve söylentilerle manipülasyonların finansal sistemimize zarar vermesini önlemek önceliğimizdir.

Milletin parasını korurken milletin hukukunu da koruyacağız. Suç işlediği kesinleşenler hesap verecek, hakkında kesinleşmiş hüküm bulunmayan herkes için masumiyet karinesi gözetilecektir. Hukuk devletinin ölçüsü budur.

MUHALEFETE TEPKİ

Eleştiriye elbette kulak veririz. Vatandaşımızın sorusundan rahatsız olmayız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi soran, sorgulayan ve yanlışa yanlış diyen vatandaşlarımızın sözünü önemseriz. Muhalefetin bir kesiminin bu adli vakayı siyasi çıkar sağlamak için kullanmaya çalışmasını da ayrı bir garabet olarak görüyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti, yakın coğrafyamızda bir huzur ve güven adasıdır. Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımlardan ve Türkiye’nin bölgesel savunma gücünden rahatsız olan çevrelerin yürüttüğü kara propagandanın da farkındayız. Milletimiz müsterih olsun. Devletimiz ve kurumlarımız güçlüdür. Bu sorunu da çözecek ve Türkiye’ye karşı yürütülen bu çabaları boşa çıkaracağız.

“UCU NEREYE GİDERSE GİTSİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ”

Aziz milletimiz emin olsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliğinde suç ve suçluyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Fon soruşturmalarında sonuna kadar hesap soracağız. Hiçbir manipülasyon veya karalama kampanyası bu kararlılığımızı sarsamaz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Allah’ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik. Bundan sonra da asla eğdirmeyiz” sözleri, bizim de sarsılmaz irademizi ifade ediyor. Her zaman söylediğim gibi, ucu nereye giderse gitsin bu işin peşini bırakmayacağız. Süreci cerrah titizliğiyle takip edecek, milletimizin çıkarını her türlü hesabın üzerinde tutacağız.

Yargının yolunu kanun belirler, kararını deliller şekillendirir. Bu süreçte ölçümüzü koruyacak ve sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Aziz milletimiz müsterih olsun. Suça konu eylemler ve bu eylemlerle ilgili şüpheler somut delillerle ortaya konuluyor. Sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız."